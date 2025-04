Emoties troef en prachtig moment: Tom Boonen stelt heel mooie vraag aan Jan Bakelants

Stevig nieuws op woensdagavond in Wielerclub Wattage. Daar zorgden Tom Boonen en Jan Bakelants voor. Of hoe er ook in het wielerpeloton emoties kunnen bestaan, zoveel is duidelijk.

Tom Boonen gaat voor een derde keer vader worden. Na twee dochters Valentine en Lore uit een eerdere relatie is zijn huidige partner Wiebeke nu in verwachting van een derde dochter. Prachtig moment En dus kan er gevierd worden ten huize Boonen. Dat nieuws is ondertussen al een paar dagen oud en dus ging het er ook over in Wielerclub Wattage, want ook Jan Bakelants zal in 2025 (voor de vierde keer) vader worden. Hij heeft al kinderen met de naam Jos, Jane en Julia en zoekt dus naar een naam voor het vierde aankomend kind - mogelijk ook met een J, al worden ook andere namen genoemd. Peter van het kind van Boonen "Jean, Fons, Rik, .... Er zijn een aantal kanshebbers", aldus Bakelants. José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke vroegen zich af of er geen mogelijkheid was dat ze voor het peterschap dan zouden ruilen. Waarop Tom Boonen het woord nam: "Mijn broer is twee maal peter van mijn dochters en ik heb geen broer meer. Nog een broer bijmaken zag ons pa dan weer niet zitten, dus ik zit met mijn rug tegen de muur. Ik wilde hem bellen, maar bij deze: gaan we dat doen?" Bakelants was duidelijk aangedaan en zei knuffelend ja tegen Boonen.