Hebben Van Aert en Visma-Lease a Bike fouten gemaakt? José De Cauwer velt zijn oordeel

Visma-Lease a Bike domineerde Dwars door Vlaanderen en wilde Wout van Aert graag zien winnen. Dat plannetje mislukte echter helemaal, de Amerikaan Neilson Powless was de kwelduivel.

Na een teleurstellende E3 Saxo Classic wilde Wout van Aert nog wat extra vertrouwen tanken. In Dwars door Vlaanderen zette Visma-Lease a Bike de koers naar zijn hand, Van Aert, Benoot en Jorgenson reden met Powless naar de streep.

Visma-Lease a Bike besliste al vroeg om vol in te zetten op de sprint met Van Aert, op vraag van hemzelf. Powless werd niet aangevallen in de laatste tien kilometer en ging mee naar de finish. De Amerikaan klopte Van Aert verrassend in de sprint.

De Cauwer over keuzes Van Aert

Wat vond José De Cauwer er allemaal van? "Dat is natuurlijk wel het verhaal als je gaat voor één man en niet voor een team. Als je hier wil winnen als ploeg, dan win je hier altijd", zei De Cauwer bij Sporza. "Dan ga je slag om slinger demarreren."

"Dat was echter niet de bedoeling, maar het is wel de meest logische keuze. Je komt hier met een Wout van Aert die van zijn berg komt en dan denk je altijd dat je moet winnen met hem", gaat De Cauwer verder.

Van Aert was bijzonder kritisch voor zichzelf en stak de hand in eigen boezem. "Hij was wel heel streng voor zichzelf. Het was een logisch denken als kopman, voor iemand die al zoveel gegeven heeft aan de ploeg en voor een belangrijke week staat."