Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson getuigen over de harde klap die Visma-LAB net als Quick-Step in 2015 incasseert

Visma-Lease a Bike is zowat het Soudal Quick-Step als vroeger, de ploeg die de klassiekers absoluut naar zich toe wil trekken. Ironisch genoeg zijn het uitgerekend deze teams die zich ondanks een numerieke meerderheid in de kop van de koers al eens laten ringeloren.

Neilson Powless is immers de opvolger van Ian Stannard. De Brit was in 2015 op pad met drie renners van het toen genaamde Etixx - Quick-Step: Tom Boonen, Niki Terpstra en Stijn Vandenbergh. Die dag zouden ook velen hun geld op één van de mannen in het blauw gezet hebben. Het draaide anders uit: Stannard vloerde Terpstra in een sprint met twee.

Het is een moment dat ook nog altijd gegrift staat in het geheugen van Tiesj Benoot, die nu met Visma-Lease a Bike aan het kortste eind trekt in een soortgelijke situatie. "Ja, natuurlijk herinner ik mij dat. Het was mijn eerste Omloop. Het is niet de beste positie om op die manier in de voetsporen van Quick-Step te treden, maar andere ploegen moeten nog veel meer ontgoocheld zijn."

Sympathie voor Van Aert een 'zwakte'

Een klen prikje aan het adres van de ploegen die niet offensief gekoerst hebben. Benoot probeert als derde in de uitslag het positieve mee te nemen uit Dwars door Vlaanderen. "Het is een opluchting dat we onze tactiek konden toepassen. We hebben het plan bijna tot in de perfectie uitgevoerd. Onze grootste zwakte was misschien dat we allemaal wilden dat Wout van Aert zou winnen, na wat hier vorig jaar gebeurd is."

Benoot weet dus al wat had moeten gebeuren. "Jorgenson en ik hadden in de laatste vijf kilometer moeten aanvallen. Tot dan moesten we volop rijden om groep achtervolgers op afstand te houden. Het is duidelijk waar het is misgelopen. Ook wij dachten niet dat Powless Wout kon kloppen. Powless is een goede renner en heeft ook nog een heel stuk meegewerkt. We hebben het te makkelijk opgepakt."

Jorgenson noemt het geen verrassing

Ook Jorgenson bedacht zich achteraf dat Visma-Lease a Bike niet voor de sprint mocht gaan. Hij wil wel de winnaar respect betuigen. "Ik zou het geen verrassing noemen", zegt Jorgenson over de overwinning van zijn landgenoot. "We hebben de koers verloren, we kunnen hier dus zeker dingen uit leren. Of wij de koers verloren hebben of Powless de koers gewonnen heeft? Dat komt neer op hetzelfde, nietwaar?"