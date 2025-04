Johan Museeuw snoeihard (en het gaat niet over van Aert): "Het is dramatisch, hoe is dit mogelijk?"

Belgisch kampioen Arnaud De Lie ziet al voor het tweede jaar op rij zijn voorjaar in het water vallen. Zijn ploeg houdt hem nu aan de kant, de analisten zijn streng voor de Belgisch kampioen. Ook Johan Museeuw spaart de kritiek niet.

De samenwerking met persoonlijke trainer Gaëtan Bille, die De Lie deze winter zelf promoveerde, werd door Lotto opgezegd. En De Lie zelf wordt tot begin mei uit competitie genomen - al is er nog een kansje dat eventueel Parijs - Roubaix zal worden gereden.

Kritiek op de aanpak

De ploeg gaf ook nog een aantal duidelijke directieven mee aan de jonge Belg, die toch voor het tweede jaar op rij zijn voorjaar in rook ziet opgaan. De ziekte van Lyme is dit voorjaar ook geen 'excuus' meer, zoveel is duidelijk.

Jan Bakelants was streng voor de jonge Belg in Vive le Vélo - Leve de Ronde! en spaart de kritiek niet, ook niet richting het team: "Bij Visma - Lease a Bike hebben ze misschien een te gescript plan, maar bij Lotto is het momenteel vooral van doe maar op."

Museeuw stelt zich vragen

Johan Museeuw ging daar een dagje later dieper op in: “Het is zoeken naar oplossingen. Het is het tweede jaar op rij. In januari was hij geweldig aan het trainen in Spanje, maar nu is het echt dramatisch.”

“Als een Belgisch kampioen gelost wordt op het vlakke, dan moet je echt vraagtekens gaan plaatsen. Ik denk dat ze binnen die ploeg echt een structuur gaan opzetten. Hoe is dit mogelijk?”