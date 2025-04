En of het Liberation Day is! Powless verklaart band met de 'Vismannen' en zegt waarom hij zo opkijkt naar Wout van Aert

Het is Liberation Day voor Neilson Powless, niet voor Wout van Aert en Visma-Lease a Bike. Je moet het maar kunnen: op pad zijn met drie mannen van dezelfde ploeg en toch als overwinnaar uit de strijd komen. Het komt misschien omdat Powless hen alle drie goed kent.

Het was best intimiderend om al dat geel rond hem te zien. Dat hield de man in het roze niet tegen om met hen af te rekenen in Waregem. "Waarschijnlijk is dit de meest indrukwekkende overwinning uit mijn carrière en de overwinning die mij het meeste voldoening geeft. Ik geloofde pas in de laatste honderden meters dat ik kon winnen, dat is een vrij uniek gevoel."

Iedereen prent zich vanaf nu best in: ga niet met Powless naar de meet. Hij won in 2021 ook al San Sebastian na een sprint met drie. "Sinds mijn overwinning in de Clasica San Sebastian heb ik wel voldoende vertrouwen. Die overwinning voelde wel meer opportunistisch aan in vergelijking met deze zege, omdat ik nu sprintte tegen één van de grote favorieten", verwijst hij naar Van Aert. "Daarom geeft deze zege mij meer voldoening."

Liberation Day voor Amerikaan Powless

In de VS heeft president Trump 2 april uitgeroepen tot Liberation Day, omdat hij vandaag andere landen tarieven oplegt voor de invoer van hun producten. Al moet deze dag toch vooral onthouden worden als de Liberation Day van Powless. "Ja, héhé. Toch voor dit jaar. Deze overwinning voelt goed", glundert de renner van EF.

Zijn band met de mannen die klopte is opmerkelijk. "Ik ben goed bevriend met de broer van Tiesj Benoot, die stuurde mij voor de koers nog een bericht met gelukwensen. Hij is één van mijn vrienden in Nice. Matteo Jorgenson woont ook in Nice, op amper honderd meter van mijn thuis. En ik ben nog ploegmaat geweest van Wout van Aert."

Powless vol lof over Van Aert

Over de nummer 2 uit Dwars door Vlaanderen niets dan lof. "Ik kijk nog altijd enorm naar hem op, vanwege de dingen die hij bereikt heeft en de dingen die hij overwonnen heeft. Hij heeft al veel pech gekend en keert altijd terug naar een niveau waar hij mee kan sprinten voor overwinningen in WorldTour-koersen. Ongelooflijk. Het voelde speciaal om op pad te zijn met jongens die je goed kent. Het voelde als een eerlijke strijd."