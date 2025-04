Matteo Jorgenson laat zich kritisch uit over keuze om te sprinten met Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De zege in Dwars door Vlaanderen was binnen handbereik voor Visma-Lease a Bike. De Amerikaan Neilson Powless was echter te sterk voor Wout van Aert in de sprint.

Matteo Jorgenson en Tiesj Benoot offerden zich in de finale van Dwars door Vlaanderen op voor Wout van Aert. Hij had de opdracht gegeven om voluit voor de sprint te kiezen, maar dat bleek dus niet de juiste keuze te zijn.

Dat gaf ook Jorgenson toe achteraf. "Het was een prachtige koers tot de laatste 10 kilometer, maar dan maken we de verkeerde beslissing. We hebben het verkeerd gespeeld", zei de Amerikaanse titelverdediger achteraf.

Jorgenson over verkeerde keuze Visma-Lease a Bike

"We hebben Powless onderschat, we moeten hem feliciteren met zijn overwinning. Ik ken hem een beetje en weet dat hij een goede en explosieve sprint heeft. De ploeg besliste om te sprinten met Wout in plaats van aan te vallen", leek Jorgenson het niet echt eens met de tactiek.

Visma-Lease a Bike was eindelijk op niveau dit voorjaar, maar een Belgische voorjaarsklassieker winnen lukte dus opnieuw niet. Voor Jorgenson was het dan ook moeilijk om het positieve van alles in te zien.

"Het team stond er, dus dat is wel iets positiefs om mee te nemen. Maar we hebben wel verloren. Dit is wel een verbetering ten opzichte van het openingsweekend, maar dat was ook niet moeilijk."