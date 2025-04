Wanneer hangt Mathieu van der Poel zijn fiets aan de haak? Broer David plakt er datum op

Voor Mathieu van der Poel is zijn carrière al geslaagd, alles wat er nu nog bijkomt is extra. Toch zal de carrière van de Nederlander niet meer heel lang duren, verklapt zijn broer.

Twee keer Milaan-Sanremo, drie keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Parijs-Roubaix, het WK op de weg, twee keer de E3 Saxo Classic, twee keer Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Strade Bianche.

Het palmares van Mathieu van der Poel is bijzonder indrukwekkend. Bij bijna elke grote afspraak is Van der Poel op de afspraak, ook dit voorjaar weer. Volgens zijn broer David van der Poel is dat geen toeval.

Stopt Van der Poel eind 2028?

"Het is een verslaving, denk ik. Maandenlang naar een wedstrijd toe werken en die vervolgens winnen geeft hem een euforisch gevoel", zegt hij bij HUMO. Toch zal de 30-jarige Van der Poel niet heel lang meer doorgaan.

"Ik denk wel dat hij op een hoogtepunt zal stoppen", zegt David Van der Poel. Omdat Mathieu van der Poel een geboren winnaar is, zal het plezier snel weg zijn als hij niet meer kan winnen. En dat zou niet zo lang meer kunnen duren.

"Over pakweg vier jaar, vermoed ik. Dan is hij 34. Nog relatief jong, maar we mogen niet vergeten dat hij al lang bezig is", zegt David van der Poel nog. Het contract van Mathieu van der Poel loopt eind 2028 af bij Alpecin-Deceuninck.