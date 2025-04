Zorgen voor Lotte Kopecky? Wereldkampioene doet zorgwekkende uitspraken ondanks tweede plaats

Lotte Kopecky heeft in Dwars door Vlaanderen nog een tweede plaats uit de brand weten te slepen. De wereldkampioene voelde zich namelijk niet goed, enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

Zonder Lorena Wiebes aan de start mocht Lotte Kopecky eens voor zichzelf rijden in Dwars door Vlaanderen. De wereldkampioene moest in de finale echter enkele keren lossen, maar sprintte toch nog naar plek twee.

"Het was een zware dag voor mij", zei Lotte Kopecky in het flashinterview. "Gelukkig was ik koppig en heb ik het niet opgegeven. Maar ik heb wel een paar keer gedacht: wat ben ik hier aan het doen? Ik had een raar gevoel in koers, geen idee hoe het komt."

"Ik heb er zelf geen verklaring voor, ik had niet het beste gevoel, maar dankzij het werk van Bredewold werd ik toch nog tweede. In het begin was het gevoel best oké, tot de Eikenberg. Daar stond ik volledig paaltje."

Zorgen voor de Ronde van Vlaanderen voor Kopecky?

"Gelukkig hebben Mischa en ik de krachten kunnen bundelen om terug te komen. Die tweede plaats was het hoogst haalbare." Is dit nu zorgelijk voor zondag, enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen?

"Het is natuurlijk geen fijn gevoel, anderzijds moeten we nu rustig blijven. Misschien had ik een dag als vandaag nodig en moest ik nog eens diep gaan. Ik had niet het allerbeste gevoel, maar laat ons hopen dat het zondag beter gaat. Donderdag heb ik de verkenning van de Ronde, dat is nog een zware dag en dan staat alles in het teken van herstel richting zondag."