Jonathan Milan loopt vreemde blessure op, José De Cauwer vindt "dat hij beter kon thuisblijven"

Jonathan Milan was een van snelle mannen aan de start van Dwars door Vlaanderen. De Italiaan liep daags voor de koers wel een opvallende blessure op.

Met Mads Pedersen, Jonathan Milan, Jasper Stuyven en Edward Theuns bracht Lidl-Trek een sterk viertal aan de start van Lidl-Trek. Pedersen als aanvaller, Milan kon worden uitgespeeld als het tot een sprint kwam.

Op meer dan 100 kilometer van de streep moest Milan echter al lossen uit het peloton. Op Berg ten Houte kon de Italiaan niet meer volgen. Het gevolg van een blessure die hij daags voor Dwars door Vlaanderen opliep.

Blessure Jonathan Milan

Dat verklapte Renaat Schotte. "Bij het uitstappen uit een auto heeft hij een spiertje in de kuit verrokken. En vandaar heeft hij dus een blessure. Daar heeft hij dus duidelijk last van, want je verwacht niet dat Milan hier al lost uit het peloton", zei hij op VRT1.

José De Cauwer begreep niet goed waarom Milan dan aan de start kwam van Dwars door Vlaanderen. "Dan kan je maar beter thuis blijven. Want door te koersen weet ik niet of zo'n blessure beter wordt."

Milan speelde geen hoofdrol in Dwars door Vlaanderen. Zondag is de Italiaan niet voorzien voor de Ronde van Vlaanderen, in Parijs-Roubaix zou hij wel aan de start staan. In zijn drie deelnames gaf Milan daar telkens op.