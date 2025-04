Pijnlijk: deze ex-winnaar van Ronde van Vlaanderen moet verstek geven voor deze editie

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag is het dé hoogdag in België voor wielerminnend Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen, dat is altijd iets om naar uit te kijken. Ook voor de renners, al zal er één ex-winnaar alvast niet aan de start staan.

Er was niet enkel goed nieuws te rapen voor de fans van EF Education-EasyPost in Dwars door Vlaanderen. Neilson Powless won dan weliswaar verrassend de koers, maar met een ex-ploegmaat gaat het veel minder op dit moment.

Opgave in Dwars door Vlaanderen

Alberto Bettiol rijdt dan weliswaar ondertussen voor Astana, maar is nog steeds bekend omwille van zijn zege in de Ronde van Vlaanderen 2019 in de opvallende roze kleuren van zijn toenmalig team.

Dit jaar zal hij echter niet aan de start staan in de Ronde van Vlaanderen. In Dwars door Vlaanderen moest hij snel opgeven en zal volgens Het Laatste Nieuws ook niet starten in de Ronde.

Geen Bettiol dit jaar

Eerder dit jaar moest hij ook al opgeven in de Strade Bianche en in de Tirreno Adriatico. In die laatste koers moest hij opgeven met koorts, de reden waarom hij ziek ook al moest passen voor de editie van 2023.

Voor de ex-winnaar is het uiteraard zeer jammer, want op Vlaamse bodem wordt hij ook anno 2025 nog steeds op handen gedragen. Maar dit jaar zien we hem normaal gezien dus niet aan de start.