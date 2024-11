Wat een verrassing bij de Koppenbergcross: deze winnaar voorspel je niet!

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Koppenbergcross 2024 heeft een heuse verrassing opgeleverd. Thibau Nys en Eli Iserbyt hoorden bij de favorieten, maar het werd een heel andere eindwinnaar van de dag. Van Nederlandse makelij zelfs!

De X2O-trofee op de Koppenberg is elk jaar een absolute topwedstrijd. De klimmers laten zich daar steeds tegen elkaar zien. En dat was ook in de editie van 2024 niet anders.

Verrassende winnaar

Met wel een verrassende winnaar deze editie. Vooraf keek iedereen namelijk vooral naar Eli Iserbyt en Thibau Nys als mogelijke winnaars van de dag. Zij zouden het echter beiden niet gaan halen.

Neen: het was Lars van der Haar die de prestigieuze cross naar zijn hand wist te zetten. En ook de manier waarop mocht er meer dan zijn, zoveel is duidelijk na de cross op 1 november 2024 in Oudenaarde.

Van der Haar baas boven baas

Hij reed op de Koppenbergcross alles en iedereen aan gort. De kloof met de rest van het peloton was vrij groot. Eli Iserbyt eindigde op meer dan een halve minuut, Toon Aerts eindigde op een knappe derde plaats.

Lars van der Haar? Die naam hadden we op voorhand zeker niet verwacht. Toch was het een meer dan verdiende zege voor een heel sterke Nederlander. We kunnen alleen maar proficiat zeggen tegen de Nederlander.