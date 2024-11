Paul Herygers is snoeihard voor biergooier: "Vogel voor de kat"

Opvallend beeld in de Koppenbergcross. Eli Iserbyt kreeg bier naar zijn hoofd geslingerd. Zijn manager kon er allerminst om lachen. Hij was ziedend over de zaak en schuwde daarbij de harde woorden niet voor de volgens hem marginale supporters. Ook de analisten waren duidelijk.

Eli Iserbyt begon heel goed aan zijn race in de Koppenbergcross. Hij ging al snel aan de leiding, maar daarna ging het wat minder met hem. Mede door een incident onderweg met de renner.

Iserbyt het slachtoffer

In de tweede ronde kreeg koploper Eli Iserbyt namelijk een volle beker bier over zijn hoofd van een "supporter" langs de lijn. De politie greep meteen in en begeleidde de gooier naar buiten.

Welke gevolgen hij er nog van zal ondervinden? Dat moet nog blijken. Paul Herygers was niet te spreken over de erg domme actie van de fan. Dat liet hij ook meteen verstaan tijdens de live-uitzending bij Sporza.

Vogel voor de kat

"Het zal toch geen waar zijn zeker? We hebben het nog al meegemaakt, in Hulst", aldus Herygers over de zaak. "Die hangt eraan. Je weet dat er beelden zijn. Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd?"

"Dat is een vogel voor de kat. Niemand apprecieert dat. De mensen naast u hebben daar geen lol in", was de analist en gewezen profveldrijder bikkelhard voor de biergooier in kwestie.