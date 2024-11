Interim-bondscoach Angelo De Clerq spreekt na EK veldrijden wel weer stevige ambities uit

Interim-bondscoach Angelo De Clercq heeft op het EK veldrijden twee keer goud gepakt met België. Jente Michels pakte goud bij de beloften, Thibau Nys bij de profs.

De Belgen pakten op het EK veldrijden in Pontevedra vier medailles en twee truien. Daarmee kan bondscoach ad interim Angelo De Clercq bijzonder tevreden terugkijken op zijn eerste grote kampioenschap.

Bij de mannen zag De Clercq dat de Belgen de wedstrijd onder controle hadden toen Nys wegreed met Orts. Toen had hij er vertrouwen in dat de Belgen een grote kans hadden om de Europese trui te pakken.

De Clercq tevreden over eerste EK veldrijden

"We zaten in een zeer goed scenario en de ploeg heeft collectief goed werk geleverd. We wisten allemaal dat Van der Haar de man was die we moesten afmatten en dat hebben onze renners uitstekend gedaan", zei De Clercq bij VTM Nieuws.

De Clercq was ook tevreden over de vrouwen, Alicia Franck zesde werd en Laura Verdonschot zevende. Met de bronzen medailles van Eli Iserbyt en Mats Vanden Eynde (juniores mannen) pakten de Belgen nog twee medailles.

"Dit smaakt absoluut naar meer, maar het is nu niet het moment om het daarover te hebben", besluit De Clercq. Belgian Cycling is op zoek naar een nieuwe bondscoach off road, waar De Clercq ook kandidaat voor is.