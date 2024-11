Sven Nys glundert na Europese titel veldrijden van zoon Thibau: "Daar kickt hij echt op"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zelf werd Sven Nys nooit Europees kampioen veldrijden, het kampioenschap zag pas het levenslicht op het einde van zijn carrière. Zijn zoon Thibau Nys pakte op het EK zijn eerste titel bij de profs.

Na een moeilijke voorbereiding door ziekte kwam Thibau Nys de laatste week toch opnieuw aan de oppervlakte. In Overijse won hij voor het eerst dit seizoen, vrijdag in de Koppenbergcross werd Nys vierde.

Voor het EK veldrijden was Nys een van de favorieten, maar op het razendsnelle parcours was het niet makkelijk. Vader Sven Nys vond dan ook dat zijn zoon een heel volwassen wedstrijd reed.

Sven Nys over Europese titel van Thibau

Hij zag zijn zoon de goede momenten afwachten, op de juiste momenten koers maken en de Europese titel pakken. "Hier heb ik eigenlijk geen woorden voor. Dit is een kippenvelmoment. Je bent hier wel tegen de profs bezig hé", zei Nys bij VTM Nieuws.

In tegenstelling tot Sven Nys kan Thibau Nys wel tegen de warmte, in Spanje was het zo'n 24 graden tijdens het Europees kampioenschap. Nys ziet echter ook de explosiviteit en killerinstinct van Thibau als doorslaggevende factor.

"Thibau kan heel goed met de druk om en kickt eigenlijk ook wat op truien", onthulde hij. "Er zal straks een grote smile op zijn gezicht te zien zijn en hij krijgt een dikke knuffel van mij. Een goed glas rode wijn kan er vanavond wel vanaf."