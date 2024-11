Materiaalpech nekte Thibau Nys bijna tijdens EK veldrijden: "Dacht even dat het voorbij was"

Thibau Nys knalde zondag naar de Europese titel veldrijden. Al was er voor de start wel onrust, niet onterecht, over kettingproblemen bij de ploeg van Sven Nys.

In de jeugdcategorieën liep het twee keer fout op het EK veldrijden voor een renner van Baloise Trek Lions door problemen met de ketting. Arthur Van Den Boer en David Haverdings zagen een medaille door hun neus geboord zien.

De ploeg rijdt dit jaar met een nieuwe derailleurgroep van SRAM waar er op training al wat problemen mee zijn geweest. Die problemen waren aangepakt en er waren nieuwe kettingen geleverd, maar het probleem was dus niet weg.

Nys had kettingproblemen tijdens EK veldrijden

Vader Nys was dan ook bang dat het bij zijn zoon zou gebeuren. "Ik schreeuwde Thibau tijdens elke passage in de materiaalpost toe dat hij voorzichtig moest zijn. 'Niet te veel kracht zetten bij het optrekken. Straks breekt jouw ketting nog'", zegt hij bij HLN.

En die bezorgdheid was ook niet onterecht, gaf Thibau Nys achteraf toe. Op twee ronden van het einde schakelde hij en viel zijn ketting tussen de spaken en de cassette. "Ik dacht even dat het voorbij was, maar het is kwestie om kalm te blijven."

Die kalmte heeft hij niet van zijn vader, die er mentaal aan zou zijn ten onder gegaan vooraf. "Hij heeft in het begin ook nooit gepanikeerd. Die eigenschap had ik op zijn leeftijd zeker niet", stelt vader Nys duidelijk.