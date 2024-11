Thibau Nys heeft goed en slecht nieuws voor zijn fans na Europese titel veldrijden

De Europese titel is ook voor Thibau Nys een mijlpaal in zijn nog jonge carrière. Toch gaat hij niet op zijn lauweren rusten de komende week, integendeel.

Na een moeilijk begin van het seizoen heeft Thibau Nys opnieuw een goede vorm gevonden. De jonge Nys won in Overijse, werd vierde in de Koppenbergcross en was twee dagen later dominant op het EK veldrijden.

Met winst op het Europees kampioenschap is het seizoen van Nys al geslaagd. Maar zelf vindt hij van niet, want hij wil presteren in zijn nieuwe trui. En Nys wil ook een constante leggen in zijn prestaties, wat voor hem belangrijk was.

Nys legt de lat hoog voor zichzelf

Vorig jaar deed Nys het ook uitstekend tot de Koppenbergcross met daarvoor ook zeges in Beringen en Waterloo. Daarna werd het een pak minder, het duurde tot eind januari in Benidorm voor Nys weer op het podium stond.

Dat wil Nys dit seizoen vermijden. "Daarom staat er weer een zware trainingsweek op het programma en misschien zal dat weerslag hebben op mijn prestaties volgend weekend", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Nys wil elk weekend kunnen meedoen voor de overwinning en de fans spektakel bezorgen. "Pas als ik een constante winter kan rijden, zal ik durven zeggen dat ik ook als crosser vertrokken benen", legt Nys de lat hoog voor zichzelf.