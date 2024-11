Tom Boonen over zware val waar hij nog altijd last van heeft: "Anders was ik hier niet meer"

In 2015 viel Tom Boonen zwaar in de tweede etappe van de Abu Dhabi Tour. Boonen heeft nog altijd last van die valpartij, onder meer gehoorverlies en tinnitus.

Boonen viel in 2015 zwaar in Abu Dhabi nadat Theo Bos voor hem tegen de grond ging door een stuk betonijzer dat in zijn voorwiel raakte. De helm van Boonen werd van zijn hoofd geslagen, waardoor de impact bijna volledig op de slaap van zijn hoofd terecht kwam.

"Ik had een hersenbloeding, een hersenschudding en een breuk van vijftien centimeter in mijn schedel. Van die dag herinner ik me niets meer, alles is me later verteld", blikt Boonen erop terug bij HUMO.

Boonen lag uiteindelijk zo'n twee weken op intensieve zorgen en er werd ook gevreesd voor zijn leven. Maar de schedelbreuk heeft zijn leven gered doordat die door zijn oor liep. Daardoor kon het bloed eruit en werd er geen druk op zijn hersenen opgebouwd

Boonen heeft tinnitus en gehoorverlies

"Daardoor had ik geen blijvende hersenschade en genas ik snel. Mijn gehoor bleek aangetast, maar dat heeft me dus in zekere zin gered: anders was ik hier niet meer", stelt Boonen. Maar hij liep er ook tinnitus door op.

Boonen heeft het intussen een plaats kunnen geven, hij kan het naar de achtergrond verdringen. Vooral van het gehoorverlies heeft Boonen meer last. In een ruimte met veel geroezemoes kan Boonen gesprekken moeilijk volgen. "Ik heb ook geleerd om strategisch te zitten aan tafel, altijd met mijn goede oor naar het gesprek gericht."

De zware valpartij van Boonen in Abu Dhabi (vanaf 45")