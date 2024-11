Atleet uit andere sport verbaast in aanloop naar geweldige uitdaging: "Ik heb evenveel kracht als Tadej Pogacar"

Tadej Pogacar heeft het wielerseizoen gedomineerd zoals al lang niemand meer deed. De kracht die hij uitstraalde in 2024 was enorm.

Je zou denken dat niemand te popelen staat om zich met hem te vergelijken na zo'n boerenjaar, maar dat blijkt niet te kloppen. Ongeveer twee weken geleden vergeleek het wielertalent Kasper Borremans zijn rijstijl al met die van Pogacar. Nu staat er een atleet uit een andere sport op die zich ook wel aan een vergelijking met Pogacar durft te wagen.

Het gaat om Yannick Bestaven, een Franse zeiler. Op zondag 10 november staat hij aan de start van de Vendée Globe, een zeilrace over de hele wereld die door Bestaven al een keertje gewonnen werd in het seizoen 2020-2021. Aangezien deze race slechts één keer om de vier jaar georganiseerd wordt, is hij ook de titelverdediger.

Zeiler even sterk als Pogacar of Nadal

Cyclism'Actu sprak met Bestaven in aanloop naar deze enorme uitdaging die er weer zit aan te komen. "Ik heb zeker evenveel kracht als pakweg een Tadej Pogacar of Rafael Nadal", vergelijkt hij zich met andere topsporters. "Vooral op het mentale vlak. Want we praten vaak over het fysieke, maar vele zaken worden in het hoofd beslist."

Dat is een mantra waar de zeiler zeer veel belang aan hecht en ook in gelooft. "Ik zeg vaak: in het zeilen is het beter om zenuwen van staal te hebben dan een sterk lichaam. De twee kunnen natuurlijk samengaan, maar het begint met het mentale", redeneert Bestaven. Bij Pogacar moet het mentaal en fysiek wel goed zitten, anders kun je niet zo'n seizoen afwerken zoals hij dit jaar heeft gedaan.

Aftellen naar nieuw avontuur

Voor Bestaven is het ondertussen aftellen. "Ik zal blij zijn als het 11 november is. Dat zullen we begonnen zijn aan het avontuur."