Bjarne Riis tikt Visma Lease a Bike op de vingers over Vingegaard: "Niet doen!"

Voor Visma Lease a Bike wordt de Tour van 2025 het belangrijkste doel. Het is de bedoeling om met Jonas Vingegaard topfit aan de start te komen.

Dit jaar moest Vingegaard, door zijn gebrekkige voorbereiding na een zware valpartij in het voorjaar, met ruim verschil de duimen leggen voor Tadej Pogacar. In 2025 moet het anders zijn.

Al lijkt de aandacht ook naar de Giro d’Italia te gaan. Landgenoot Bjarne Riis ziet die dubbel echter helemaal niet zitten.

“We hebben gezien dat Pogacar de giro kan rijden en kort daarna in de Tour kan vliegen”, vertelt hij aan BT. “Wij verwachten ook dat Jonas daartoe in staat is. Maar als Jonas naar de Tour wil gaan, denk ik niet dat ik eerst de Giro zou doen.”

Vingegaard kan de Giro winnen, maar het is riskant om dat te combineren met de Tour, zo oordeelt Riis. “Visma weet uiteraard zelf het beste hoe hij kan herstellen en hoe je hem op zijn sterkst krijgt. Als de Tour zijn eerste prioriteit is, dan vind ik het moeilijk om hem eerst de Giro te zien rijden.”

“Ik zeg dat op basis van het feit dat hij niet de verdedigende Tourwinnaar is. Als hij dit jaar had gewonnen, zou het een andere zaak zijn geweest. Maar er zijn ook veel dingen die zij weten, die wij niet weten. En dan moet ik ook nog zeggen dat de jongen misschien een keer iets nieuws wil proberen, dat kan gewoon.”