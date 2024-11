Lotte Kopecky en Cameron Vandenbroucke beleven nachtmerrie van elke vrouw op Flandrien

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dinsdagavond werd in het nieuwe Silt in Middelkerke het Gala van de Flandrien gehouden. De rode loper is altijd iets bijzonders.

In Middelkerke lag op het Gala van de Flandrien geen rode, maar blauwe loper. Voor sommigen is het een wat onwennig moment, maar Lotte Kopecky en Cameron Vandenbroucke deden het met heel veel flair. Alleen, de twee hadden voor hetzelfde kleedje gekozen. De nachtmerrie van elke vrouw zullen we het maar noemen, om op een feestje op te duiken en te moeten vaststellen dat iemand anders hetzelfde kleedje draagt. Vorig jaar pakte Lotte Kopecky uit met een kleedje van de Italiaanse ontwerpster Elisabetta Franchi. Onze landgenote kreeg toen heel veel lof voor haar keuze. En ook dit jaar koos ze voor Elisabetta Franchi en opnieuw was het een streling voor het oog. Ook Cameron Vandenbroucke koos voor dezelfde glitterjurk en ook zij straalde. De twee namen het sportief op, dat ze voor dezelfde jurk gekozen hebben. Het getuigt in ieder geval van goede smaak. De twee poseerden dan ook graag samen voor Het Nieuwsblad, met dezelfde jurk.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur