"Vier uur tijd bespaard": Victor Campenaerts merkt meteen verschil tussen Lotto en Visma

Victor Campenaerts rijdt vanaf volgend jaar voor Visma Lease a Bike. Hij voelt meteen al het verschil met Lotto Dstny.

Visma Lease a Bike maakte van de sponsorperikelen bij Lotto Dstny gebruik om Victor Campenaerts binnen te halen. Ook al komt hij officieel maar vanaf 1 januari in dienst, toch werkt hij na het einde van het seizoen al samen met zijn nieuwe ploeg.

Het contact is er duidelijk al. “Er is nog geen teamvergadering geweest, die staat eind november op de agenda, maar ik heb al regelmatig contact met mijn nieuwe coach, de Deen Espen Aareskjold”, vertelt Campenaerts aan La Dernière Heure.

“Hij is een erg interessante man en ik heb een goed gevoel dat we het goed met elkaar zullen kunnen vinden, omdat hij erg geïnteresseerd is in innovatieve onderwerpen zoals mentale energie.”

Campenaerts merkt ook dat alles veel beter georganiseerd is dan bij Lotto Dstny. “Het moet gezegd worden dat het een team is met meer financiële middelen en meer personeel. Om een heel concreet voorbeeld te geven: ze hebben me mijn fiets voor volgend seizoen al gegeven.”

Dat liep totaal anders dan bij Lotto Dstny. “In plaats van me te vragen om hem op te halen, hebben ze geregeld dat hij naar me toe wordt gebracht, zodat ik vier uur onderweg kan besparen.”