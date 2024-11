Baloise Trek Lions mist EK-titel door kettingbreuk: Sven Nys is er bijzonder kortaf over

Thibau Nys pakte de Europese titel bij de profs. Baloise Trek Lions miste afgelopen weekend wel eentje bij de beloften, door kettingproblemen.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er bij Baloise Trek Lions problemen waren met de ketting. Afgelopen weekend was het echter bijzonder pijnlijk.

Toptalent David Haverdings miste zo bij de beloften een EK-titel door een kettingbreuk. Dat komt bijzonder hard aan. Bij de renner, maar ook bij Sven Nys.

Aan Indeleiderstrui zegt hij hoe het precies in elkaar zit. “We zijn intern wel aan het kijken naar wat we kunnen doen in de toekomst, maar dat zijn geen dingen waar we nu verder over gaan communiceren”, vertelt Nys.

Volgens hem zijn het gewoon dingen die gebeuren en dan ga je op onderzoek wat er scheelt. “Maar geen zaak waar we ons zorgen om moeten maken. Het is jammer dat het gebeurt en vooral ook in competitie. Bij andere merken gebeurt het misschien op iets minder opvallende momenten, maar het blijft een mechanische sport, waarin je iedere keer wel met pech te maken hebt.”

De nieuwe set van SRAM zorgde voor de nodige problemen. Het ging wel degelijk ook om kettingbreuken. “Dat was inderdaad hetzelfde en iets wat ieder jaar weleens voorkomt. Dat kan ook toevallig zijn, dus daarom moeten we het ook verder gaan onderzoeken, waarin dat zit.”