Lodewyck voor opvallende keuze: "Willen meer risico pakken met Evenepoel"

Remco Evenepoel heeft zijn eerste passage in de Tour de France goed doorstaan. Dit jaar wil onze landgenoot beter doen.

In zijn eerste deelname aan de Tour de France reed Remco Evenepoel zich op het podium. Op Pogacar en Vingegaard na kon hij het peloton heel goed aan.

Ondanks de valpartij in het voorjaar heeft Evenepoel een constant seizoen gereden. Dat heeft volgens ploegleider Klaas Lodewyck ook zijn gevolgen.

“Dat betekent dat we volgend jaar iets verder kunnen duwen, iets meer risico kunnen pakken in koersen. We weten nu wat zijn lichaam aankan op drie weken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De rand opzoeken en misschien er eventjes over gaan is de bedoeling. “We weten welke voorbereiding hij heeft gehad. Nu gaan we de oefening maken: zit er nog marge op zijn gewicht? Willen we langer of net korter op hoogte gaan?”

Op dat vlak is Remco Evenepoel een open boek waar nog veel in geschreven kan worden. “Dat is het mooie bij Remco: hij is nog altijd heel jong, dus er is nog veel waarmee we aan de slag kunnen.”