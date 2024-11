Lotte Kopecky beseft dat radicaal andere aanpak nodig is: "In de ploeg leeft die vraag ook"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky won dit jaar opnieuw enkele klassiekers en pakte brons op de Olympische Spelen. In 2025 kiest ze mogelijk voor een andere aanpak en ook trainingsmethode.

Met zeges in de Strade Bianche, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix deed Lotte Kopecky het opnieuw uitstekend in de klassiekers. Daarnaast won ze ook nog de UAE Tour en werd ze tweede in de Giro d'Italia Women.

In 2025 kan de focus van Kopecky wel eens meer op klimkoersen zoals de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France komen te liggen. Kopecky bewees met haar tweede plaats in de Tour van 2023 dat ze daarop mag mikken.

Meer hoogtestages voor Kopecky?

Al zou dat wel met een andere aanpak en voorbereiding kunnen zijn. Haar tweede plaatsen in de Tour en Giro behaalde Kopecky zonder specifieke voorbereiding. "Binnen de ploeg leeft wel de vraag: wat als die voorbereiding er wél is?", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Onder meer hoogtestages tijdens het seizoen zijn dan een optie, iets wat Kopecky nu nog niet doet. In de winter zit Kopecky vaak in Spanje en klimt ze daar ook veel. Eens het seizoen begonnen is, heeft ze weinig tijd voor hoogtestages.

"Als ik stappen vooruit wil zetten als ronderenner zal ik dat veel meer moeten onderhouden", weet Kopecky ook. En dat kan ook invloed hebben op haar programma, al zal ze de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix altijd rijden.