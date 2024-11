Patrick Lefevere heeft heel specifiek personeel te kort: "Eigenlijk moeten we er iemand bij nemen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De ploeg van Soudal-QuickStep bestaat uit een stevige omkadering. Toch zou extra personeel vaak nog meer dan welgekomen zijn.

Tom Boonen liet in een interview met Het Nieuwsblad weten dat er veel veranderd is sinds hij stopte met koersen. Zo zijn er bij alle ploegen nu ook mental coaches in dienst. Dat bestond vroeger niet. Boonen pepte zichzelf op en kreeg af en toe eens een stevige schouderklop van Patrick Lefevere. Maar daar bleef het bij.

“Maar mental problems komen vaker en vaker voor. Ook heel veel bij de vrouwen”, vertelt Patrick Lefevere. En dat moet altijd vlug aangepakt worden. “Wij hebben nu met Michael Verschaeve één mental coach, maar eigenlijk zouden we er iemand bij moeten nemen.”

Dat bleek recent nog toen Gabriel Berg en Cormac Nisbet beslisten om te stoppen met koersen. “In onze opleidingsploeg hebben we een Britse en Franse jongen die stoppen omdat ze vinden dat coureur zijn te veel opofferingen vraagt. Ik kan niet zeggen dat ik dat onbegrijpelijk vind.”

Al toont dat ook dat het wellicht geen grote kampioenen zouden worden. Een drukke agenda aankunnen, dat is ook het werk dat erbij hoort.

“Dat is de eigenschap van de grote kampioenen. Er zijn veel coureurs die er in slagen om een heel jaar voor 95 procent voor hun sport te leven. Maar kijk naar onze Flandrien en Flandrienne – Evenepoel en Kopecky – dat is altijd voor de volle honderd procent.”