Eli Iserbyt stelt evolutie vast in het veldrijden: "Dat maakt het opnieuw super interessant"

Met de X2O Trofee in Lokeren en de Superprestige in Niel staan er zondag en maandag opnieuw twee klassementscrossen op het programma. Krijgen we opnieuw andere winnaars?

Zondag staat in Lokeren de tweede manche van de X2O Trofee op het programma, maandag de derde manche van de Superprestige in Niel. In de drie eerste crossen voor een klassement dit seizoen kregen we telkens een andere winnaar.

In Ruddervoorde won Joran Wyseure de eerste manche van de Superprestige, in Overijse won Thibau Nys de tweede manche. Op de Koppenberg won Lars van der Haar dan weer de eerste manche van de X2O Trofee.

Iserbyt over diversiteit aan winnaars in de cross

Eli Iserbyt kon dit seizoen nog niet winnen in een klassement. "Ik heb dat vooral vanaf thuis voor televisie gezien", verwijst Iserbyt al lachend naar zijn schorsing bij WielerFlits. "Zonder gekheid, dat is heel mooi", zegt de Belgische kampioen.

Iserbyt moest de Exact Cross in Essen en de Superprestige in Ruddervoorde missen door zijn schorsing. Maar hij vindt het wel goed dat de jonge renners zich nu ook mengen in de strijd om de overwinning.

Hij heeft het gevoel dat er opnieuw een middenveld aan renners is, wat na het verdwijnen van Merlier, Vermeersch en Hermans niet echt het geval meer was. "Dat hebben we nu twee à drie jaar gemist, waardoor het veel dezelfde namen waren. Nu wordt het opnieuw super interessant, zeker voor de kijker."