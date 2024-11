Patrick Lefevere zet critici van Soudal Quick-Step nog eens duidelijk op hun plaats

Soudal Quick-Step kreeg opnieuw heel wat kritiek na slechte prestaties tijdens het voorjaar. Toch is Patrick Lefevere bijzonder tevreden over het hele jaar van zijn ploeg.

Met 34 zeges behaalde Soudal Quick-Step zijn laagste aantal zeges sinds 2011, toen won het amper 8 keer. Sindsdien behaalde de ploeg van Patrick Lefevere bijna altijd meer dan 50 zeges per seizoen, vorig jaar nog 55.

Dit seizoen was het dus een stuk minder. Tim Merlier droeg met zijn 16 overwinningen het meeste bij dit seizoen, Remco Evenepoel strandde op 9 zeges. Hun titels op het EK, WK en de Olympische Spelen zijn niet bij de 34 zeges gerekend.

Lefevere trots op Soudal Quick-Step

Toch is Patrick Lefevere tevreden over het seizoen van Soudal Quick-Step, want de ploeg eindigde opnieuw als derde in de WorldTour en hield zo ploegen als INEOS Grenadiers, Lidl-Trek en Red Bull-BORA-hansgrohe achter zich.

"We zijn erg trots op onze 3e plaats in de UCI World Tour Rankings. Gedurende vele jaren hebben we ernaar gestreefd om een ploeg op te bouwen die consistent is gedurende het hele wielerseizoen, wat een zeer sterke teaminspanning vergt van iedereen in de organisatie, en hun harde werk is te zien aan onze plaats in het eindklassement."

"We hebben ook laten zien dat we niet slechts één keer hoog in het klassement zijn geëindigd, maar consistent gedurende vele jaren, wat niet gemakkelijk is over een lange periode, en daarvoor feliciteer ik iedereen."