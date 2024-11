Wordt comeback Van der Breggen probleem voor Kopecky? Ploegleider is klaar en duidelijk

Lotte Kopecky krijgt met Anna van der Breggen een nieuwe ploeggenote bij SD Worx-Protime in 2025. Volgens ploegleider Danny Stam zal dat echter geen probleem worden.

Bij SD Worx-Protime staan heel wat veranderingen op het programma in 2025. Zo vertrekken Demi Vollering (FDJ-SUEZ), Marlen Reusser (Movistar) en Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) bij de Nederlandse ploeg.

Na drie wielerpensioen maakt Anna van der Breggen (34) haar comeback bij het team. Ine Beyen vroeg zich af of de ploeg nog wel sterk genoeg zal zijn en of Kopecky wel goed zal kunnen samenwerken met Van der Breggen.

"Volgens mij gaat dat net heel goed werken. In het verleden is Anna toch altijd heel loyaal geweest naar ploeggenotes. Volgens mij gaan die twee net een uitermate mooie match worden", zegt ploegleider Danny Stam bij Het Nieuwsblad.

Van der Breggen was de voorbije jaren ook ploegleider bij SD Worx-Protime, dus ze kent de ploeg wel goed. In dezelfde ploeg reden Kopecky en Van der Breggen nog niet. Kopecky maakte pas in 2022 de overstap, toen Van der Breggen net op pensioen was.

Stam ziet het dus allemaal goed komen. "Toen we Lorena Wiebes haalden, was dat ook het verhaal: ‘Dat kan onmogelijk werken met Kopecky.’ Ik denk dat we ondertussen het tegendeel hebben bewezen. En het karakter van Anna kennende gaat dat volgend jaar nog beter worden."