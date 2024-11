Problemen voor Lotte Kopecky? Ine Beyen ziet heel veel veranderingen bij SD Worx-Protime

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

SD Worx-Protime, de ploeg van Lotte Kopecky, ondergaat in 2025 een kleine transformatie. De vraag is maar welke invloed dat zal hebben voor Lotte Kopecky zelf.

Met Demi Vollering (FDJ-SUEZ), Marlen Reusser (Movistar), Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) en Christine Majerus (stopt) vindt Lotte Kopecky in 2025 vier sterke ploeggenotes niet meer terug bij SD Worx-Protime.

En dan is er ook nog de comeback van Anna van der Breggen (34). De Nederlandse hing eind 2021 haar fiets aan de haak, maar keert nu toch terug in het peloton. De vraag is op welk niveau en welke gevolgen dat heeft voor Kopecky.

Meer concurrentie voor Kopecky

Ine Beyen stelt zich dan ook veel vragen bij SD Worx-Protime. "Het verhaal bij SD Worx was altijd: 'komt dat wel goed met zoveel goede rensters samen in één ploeg?' Maar feit is dat Lotte daar heel vaak haar voordeel mee heeft gedaan", zegt Beyen bij Het Nieuwsblad.

Nu vertrekken veel van die sterke rensters bij de ploeg en dat betekent ook meer druk voor Kopecky. Ploeggenotes worden plots tegenstanders waar Kopecky (nog meer) rekening mee zal moeten houden.

"SD Worx stak er de voorbije jaren collectief altijd boven uit, maar zal dat volgend jaar ook nog zo zijn? FDJ-SUEZ, met duidelijk een veel hoger budget, zal een heel sterke ploeg hebben. Idem voor Lidl-Trek", stelt Beyen.