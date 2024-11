Biniam Girmay klaar en duidelijk over racisme in de wielerwereld

Biniam Girmay brak dit jaar helemaal door met drie ritzeges in de Tour de France. De Eritreeër was de eerste zwarte Afrikaan die een rit kon winnen in de Tour.

Afgelopen zomer verraste Biniam Girmay de wielerwereld door drie keer een massasprint te winnen in de Tour de France en ook de groene trui mee naar huis te nemen. Hij hield Jasper Philipsen zo van een tweede groene trui op rij.

In zijn thuisland Eritrea was Girmay al een held nadat hij in 2021 Gent-Wevelgem had gewonnen, maar nu is het nog veel erger geworden. "De fans uit mijn land zijn erg passievol. Wielrennen is enorm populair in Eritrea. Persoonlijk houd ik van een rustig leven", zegt hij bij Marca.

"Ik geniet van de steun, maar ik ben eigenlijk niet graag de hele tijd omringd door andere mensen.Toch begrijp ik het enthousiasme, want ze zijn ontzettend trots en willen me ontmoeten. Ik probeer ondanks alles mijn normale leven te leiden."

Girmay over racisme in het wielrennen

Als eerste zwarte Afrikaan die een etappe wint in de Tour, werd ook het onderwerp van racime niet uit de weg gegaan. "Ik heb in mijn hele loopbaan nog geen racistische incidenten meegemaakt", zegt Girmay duidelijk.

"Ik ben overal goed behandeld. In andere sporten zien we regelmatig negatieve voorbeelden, maar in het wielrennen is het anders. Iedereen is enthousiast, ze moedigen me aan en steunen me."