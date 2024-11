Kersverse bondscoach van Nederland doet verhaal over opvolgers van Sven Vanthourenhout

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Laurens Ten Dam was tot nu toe de Nederlandse bondscoach in de gravel. Daar komt sinds kort ook de nationale vrouwenploeg bij.

Laurens Ten Dam blijft zelf gravelrijden en podcasts maken, maar krijgt er als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg een stevige opdracht bij. Geen gemakkelijke opdracht, als je ziet hoe het op het vorige WK liep.

“Ik besef zeker dat het twee compleet andere dingen zijn”, zegt Ten Dam aan Het Nieuwsblad over het verschil tussen de gravelploeg en de damesploeg. “Maar ik denk dat ik bij uitstek dat verschil kan maken.”

Het moet voor Ten Dam professioneel zijn, maar ook leuk. Dat is wat de Nederlandse wegploeg nodig heeft. “Kijk naar de Wolfpack: dat werkt daar ook.”

Ten Dam volgt ook het dossier van de opvolging van Sven Vanthourenhout op de voet op. “Ik hoorde de naam van mijn ex-collega Philippe Gilbert rondzingen. Die weet als geen ander hoe je een koers wint, dus dat lijkt me al geen slechte keuze.”

En er zijn nog oude bekenden van hem die in aanmerking komen. “Ik hoor dat mijn oud-ploegmaats Greg Van Avermaet en Serge Pauwels ook kandidaat zijn. Ook twee goeie keuzes. Greg zie ik nu nog in het gravel en Serge was vroeger bij CCC vaak mijn kamergenoot.”