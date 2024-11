Rust de toekomst van het veldrijden op de schouders van Thibau Nys? "Dat moeten we hopen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met zijn Europese titel veldrijden heeft Thibau Nys een nieuwe stap gezet naar een grote toekomst in het veldrijden. En de sport heeft Nys misschien wel nodig.

Het veldrijden leverde de voorbije jaren heel wat toppers af die ook op de weg aardig uit de voeten kunnen. De beste voorbeelden zijn natuurlijk wereldkampioenen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock.

Maar ook Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Quinten Hermans hebben ondertussen de overstap gemaakt naar de weg. Zij hebben het veldrijden nog meer dan Van Aert en Van der Poel achter zich gelaten.

Het blijft iedere winter wachten op de terugkeer van Van der Poel en Van Aert in het veld, maar de Grote Twee zijn niet meer van de jongsten. Van Aert werd in september 30 jaar, Van der Poel wordt 30 in januari.

Nys de toekomst van het veldrijden?

En dus wordt er vooral naar Thibau Nys gekeken. "Voor de ontwikkeling van de sport moeten we hopen dat Thibau Nys blijft groeien. Een renner met een mening, die zichzelf goed verkoopt en altijd de koers wil maken, net als zijn vader", zegt Jacques Sys bij Knack.

Met zijn Europese titel heeft Nys nog maar eens getoond dat hij een (wereld)topper in wording is. En Nys wil ook blijven crossen, ook al kan hij ook op de weg uitstekend uit de voeten. Nys kan dan ook belangrijk worden voor de toekomst van het veldrijden.