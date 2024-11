🎥 Thibau Nys laat Europese trui meteen blinken in Lokeren, maar bekent ook klein fysiek probleem

Thibau Nys heeft niet lang gewacht om zijn eerste zege te boeken in zijn nieuwe Europese trui. In Lokeren was hij heer en meester en boekte zijn derde zege van het seizoen.

Ondanks zijn Europese titel in Pontevedra stond Thibau Nys toch weer met twijfels aan de start. In de tweede ronde kreeg Nys meteen een kleine opening nadat Van der Haar zich in tweede positie zette en Iserbyt vastzette.

Nys werd opnieuw ingelopen door Iserbyt, Sweeck, Van der Haar en Vandeputte. Iserbyt sloeg met Sweeck een gaatje, Nys zat op een klein gaatje. Maar halfweg koers viel Iserbyt en had materiaalpech, Sweeck en Nys waren alleen weg.

Sweeck zette Nys onder druk in de zandbak, Nys reageerde en Sweeck trapte op zijn adem. De vogel was na 40 minuten gaan vliegen en rondde het ook af. Voor Nys meteen zijn eerste zege in zijn Europese trui.

Rug speelde wat op bij Nys

"De val van Eli was daarna wel het moment om vol door te rijden, en toen merkte ik ook dat er meer ritme in mijn techniek en ook benen kwam; ze kwamen een beetje los. Ik was pas zeker bij de laatste keer dat ik naar beneden reed. Mijn rug voelde op het eind ook erg vermoeid."

"Elke overwinning is belangrijk voor mij. En niet omdat het de eerste in deze trui is. Winnen betekent gewoon veel. Dit is waarvoor we iedere dag trainen, vroeg naar bed gaan en eten wat we moeten eten. Het is waar we alle opofferingen voor doen."