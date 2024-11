Hét doel van Thibau Nys in het veldrijden: "Droom ik meer van dan concurreren met Wout en Mathieu"

Thibau Nys heeft met zijn zege in Lokeren voor de derde week op rij gewonnen. Nys blijft voorzichting, maar steekt tegelijk zijn ambities ook niet weg.

Twee weken geleden won Nys voor het eerst dit seizoen in Overijse, vorige week veroverde hij de Europese trui in Pontevedra, nu boekte Nys in Lokeren meteen een eerste zege in zijn gloednieuwe trui.

Het gaat voor Thibau Nys, maar toch blijft hij voorzichtig. Hij verwacht nog een soort van terugval dit seizoen, maar zou daar ook niet ontevreden mee zijn. Als hij elke week op zijn plaats valt, is Nys daar tevreden mee.

"Ik moet echt niet elke week met een halve of een hele minuut voorsprong de cross winnen. Zolang ik maar een vaste, constante waarde ben", zegt Nys bij Gazet van Antwerpen. Ondertussen zit hij toch aan drie zeges in drie weken.

Nys wil vader, Niels Albert en Bart Wellens achterna

En zo wordt Nys, ook dankzij de Europese trui, steeds meer het gezicht van de cross. Zeker nu Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog een tijdje afwezig zullen zijn. Voor Nys is dat geen doel, maar wel een droom.

Hij wil het effect creëren wat zijn vader Sven Nys, Bart Wellens en Niels Albert in hun tijd hadden. "Ik wil het publiek iets bieden waarvan het kan genieten. Daar droom ik nog meer van dan van te kunnen concurreren tegen Wout en Mathieu."