Jente Michels pakt uit met verrassende uitspraak na eerste podium bij de profs in Lokeren

In Pontevedra werd Jente Michels voor de tweede keer op rij Europees kampioen bij de beloften. Een week later zette de 21-jarige Michels in Lokeren misschien wel nog een belangrijkere stap vooruit.

De jeugd is aan zet in het veldrijden en dat werd in Lokeren nog eens duidelijk. Met winnaar Thibau Nys (21), nummer twee Niels Vandeputte (24) en derde Jente Michels (21) lag de gemiddelde leeftijd op het podium laag.

Voor Michels was het zijn eerste podiumplaats bij de profs. "Natuurlijk doet dit heel veel deugd", zei Michels achteraf. "De Europese titel vorige week was natuurlijk heel mooi, maar een podium bij de elite is voor mij persoonlijk een stapje hoger", zei Michels verrassend.

Michels hield het rustig na EK veldrijden

"Het ging heel goed vanaf het begin. Ik voelde mij sterk en kon elke ronde opschuiven. Bovendien ken ik het parcours goed. Ik kom hier vaak om te trainen. Ik wist daarom dat het een zeer slopende wedstrijd is. Ik had uiteindelijk genoeg jus in de benen om een sterke finale te rijden."

Een week geleden werd Michels in Pontevedra dus voor de tweede keer op rij Europees kampioen bij de beloften, maar die heeft hij net als Thibau Nys niet bijzonder uitgebreid gevierd. "Nee, zeker niet."

"Zoals ik al zei: het was heel mooi, maar het is nog vroeg in het seizoen en er komen nog veel doelen aan. Ik hield het dus heel rustig en concentreerde mij op vandaag." En daarvoor werd Michels ook beloond.