Lucinda Brand proeft opnieuw van de zege in Lokeren, maar is wel kritisch voor zichzelf

De Nederlandse Lucinda Brand heeft de X2O Trofee in Lokeren gewonnen. De Nederlandse kampioene won voor haar landgenote Ceylin Alvarado, die in het begin van de wedstrijd sukkelde met haar ketting.

Wereldkampioene en Europese kampioene Fem van Empel was er niet bij in Lokeren, zij neemt even pauze. Brand en Alvarado waren de grote favorieten, maar al in de eerste ronde ging het mis voor Alvarado.

Na de balken sukkelde ze met haar ketting en moest ook wisselen van fiets. Alvarado moest een gat van zo'n 15 seconden dichtrijden en maakte dat niet meer goed. Brand won in Lokeren, Alvarado werd tweede.

Brand blijft zelfkritisch na zege in Lokeren

"Ik wilde balanceren tussen zo hard mogelijk naar finish rijden, maar niet op de limiet gaan omdat we morgen ook nog in Niel rijden", zei Brand achteraf in haar flashinterview. "Maar ik wilde wel secondes pakken."

"Daarom verloor ik een beetje concentratie en begon ik stomme foutjes te maken. Dat is iets waar ik kritisch op moet zijn. Ik zag dat Alvarado problemen had met haar ketting, dus dat wist ik. Daarna rijdt ze nog een sterke koers, al wist ik niet of ze nog inhield met oog op maandag."

"Maar volgens mij reed ze een sterke koers. Voor Brand is Lokeren de derde zege van het seizoen. "Je wil altijd winnen. Het is mooi om te winnen en een voorsprong in het klassement van de X2O Trofee te pakken."