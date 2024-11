Michel Wuyts afgemaakt door Johan Bruyeel na uitspraak over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel blijft gewoon bij Soudal Quick-Step, nadat er veel geruchten waren over een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Michel Wuyts deed daar onlangs uitspraken over, maar Johan Bruyneel is daar kritisch over.

Net voor de Ronde van Lombardije kwam er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van Remco Evenepoel, hij blijft dus gewoon bij Soudal Quick-Step. Red Bull-BORA-hansgrohe probeerde hem daar weg te halen.

Patrick Lefevere bevestigde zelf dat Ralph Denk, de ploegmanager van Red Bull-BORA-hansgrohe, Evenepoel een bod had gedaan. Volgens Michel Wuyts ging het over een contract van 10 miljoen euro per jaar. Johan Bruyneel is kritisch voor die uitspraak van Wuyts.

Bruyneel houdt zich niet in over Wuyts

"Hij had details over de 'almost done deal' tussen Remco en Red Bull-Bora-hansgrohe. Het zou gaan om tien miljoen. Toen ik dat zag, dacht ik: 'Dit is complete bullshit'. Ik deed wat onderzoek, en nu weet ik het zeker", zegt hij bij THE MOVE.

Volgens Bruyneel probeert Wuyts vooral zichzelf interessant te maken. "Het is een oude kerel, hij is een van de belangrijkste tv-commentatoren van het verleden. Maar hij is aan de kant gezet", stelt Bruyneel.

"Nu maakt hij lawaai om relevant te blijven. In België noemen ze hem de 'zelfverklaarde paus van het wielrennen'. Dat is hij niet meer en is hij ook nooit geweest. Michel Wuyts, je bent een fossiel die levend probeert te blijven."