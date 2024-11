Patrick Lefevere houdt zich niet in na poging om Remco Evenepoel weg te halen bij Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel werd de voorbije weken gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Patrick Lefevere bevestigt dat de Duitse ploeg een poging heeft gedaan om hem weg te lokken.

Net voor de Ronde van Lombardije werd duidelijk dat Remco Evenepoel 'gewoon' blijft bij Soudal Quick-Step in 2025. Hij heeft nog een contract tot eind 2026 bij de ploeg van Lefevere, maar er werd aan zijn mouw getrokken.

Red Bull-BORA-hansgrohe wilde Evenepoel volgens Patrick Lefevere weghalen bij zijn ploeg. Ploegbaas Ralph Denk zou Evenepoel een voorstel hebben gedaan, maar Evenepoel wees dat dus af.

Patrick Lefevere niet mals voor Ralph Denk

"Ken je mijn vriend Ralph Denk? Die heeft al twee keer hetzelfde gedaan: hij biedt een contract aan met heel hoge bonussen, wat bij renners die onder contract liggen not done is", houdt Lefevere zich niet in bij Het Nieuwsblad.

Denk deed dat vier jaar geleden al eens en nu opnieuw. Volgens Lefevere zou Denk vorige week ook bij Tom Pidcock zijn geweest. De Brit heeft nog een contract tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers, maar de relatie is niet goed meer.

"Denk, I don’t like him", besluit Lefevere nog. Evenepoel blijft waarschijnlijk nog tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step, daarna kan hij gaan en staan waar hij wil. Tenzij hij voordien zijn contract al verlengd heeft bij Patrick Lefevere.