Naar het voorbeeld van Pogacar? Bruyneel geeft zijn ongezouten mening over plannen van Evenepoel

Remco Evenepoel is opnieuw begonnen met trainen, een maand na de Ronde van Lombardije. Wat zijn plannen zijn in 2025, blijft wel nog wat gissen.

Na de Ronde van Lombardije op 12 oktober zette Remco Evenepoel zijn fiets even een paar weken aan de kant. Hij vertrok met zijn vrouw Oumi op reis naar Marokko, maar is ondertussen opnieuw in België.

Zaterdag ging Evenepoel een eerste keer zo'n 80 kilometer rijden, zondagochtend trok Evenepoel zijn loopschoenen aan om zo'n 10 kilometer te lopen. De voorbereiding op 2025 is officieel begonnen voor de dubbele olympische kampioen.

Bruyneel over programma van Evenepoel

Hoe het programma er zal uitzien van Evenepoel in 2025, is nog niet duidelijk. Evenepoel sprak onder meer zijn wens uit om opnieuw een grote ronde te winnen. In 2022 won Evenepoel al eens de Vuelta.

Onder meer de dubbel Giro-Tour zou een optie zijn. "Het is logisch, want hij heeft de Vuelta al gewonnen. Remco kan de Giro winnen als het parcours hem ligt", zegt Johan Bruyneel bij THE MOVE.

"Hij heeft ook gezegd dat hij nooit Luik-Bastenaken-Luik zal opofferen. Maar dat is te doen, Luik en de Giro", stelt Bruyneel. Tadej Pogacar gaf dit jaar goede voorbeeld door Luik-Bastenaken-Luik, de Giro én de Tour te winnen.