Thibau Nys sluit navolging van Evenepoel, Van der Poel en Pogacar niet uit: "Kan het niet beloven"

Thibau Nys werd in het Spaanse Pontevedra Europees kampioen veldrijden. Het voorbeeld van Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar volgt hij voorlopig niet.

Lang heeft Thibau Nys niet gewacht om zijn eerste zege in zijn nieuwe Europese trui te pakken. In Lokeren was hij opnieuw dominant en boekte zijn derde zege van het seizoen na Overijse en het EK veldrijden.

"Ja, het is toch wel genieten", zei Nys voor de cross in Lokeren bij Sporza. "Al blijft het natuurlijk afzien op de fiets, hé." Nys had opnieuw wat twijfels vooraf, maar die leken voor niets nodig te zijn achteraf.

Thibau Nys sluit witte broek in het veld niet uit

Nys reed al enkele weken rond met wit haar, nu schitterde hij ook in een witte trui. Dat deed hij wel met een zwarte broek, want met opspattende modder zou een witte broek wel eens snel vuil kunnen geworden zijn.

Al zit de witte broek wel in het achterhoofd van Nys. "Ik kan niet beloven dat het er niet aankomt", knipoogde Nys. Maandag in Niel zal Nys al zeker geen witte broek uit de kast halen, want daar komt hij niet aan de start.

De voorbije jaren zagen we wel meer witte broeken bij wereldkampioenen op de weg. Remco Evenepoel zette de trend, Mathieu van der Poel en ook Tadej Pogacar pakten er ook mee uit.