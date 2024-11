Noodweer in Spanje heeft ook zijn zware gevolgen voor de koers

Het noodweer in de regio Valencia in Spanje ging de wereld rond. Het zou ook zijn gevolgen kunnen hebben voor de koers.

De organisatie van de Ronde van Valencia, de Volta a la Comunitat Valenciana, vreest dat de rittenkoers volgend jaar niet gereden zal kunnen worden.

De wedstrijd staat normaal begin februari op de kalender. Door de zware overstromingen lijkt dat echter niet te zullen lukken in 2025.

“We gaan alles opruimen, kapotte spullen weggooien en maken daarna de balans op en noteren de verliezen”, aldus koersdirecteur Angel Casero, bij persbureau EFE, zo citeert Het Nieuwsblad.

“We zijn al negen dagen modder uit het magazijn aan het scheppen. Zo’n 95 procent van wat er binnen lag aan spullen is vernield. Het probleem is dat er nooit een einde aan komt: hoe vaak je ook schoonmaakt, alle straten zijn modderig en alles loopt weer naar binnen.”

De koers is normaal gepland tussen 5 en 9 februari. “We waren van plan om het parkoers in december te presenteren, maar dat gaat niet lukken. Er zijn ook plaatsen getroffen waar we naartoe zouden gaan.”

Voorlopig wordt er nog geen definitieve neen gezegd, er wordt nog even afgewacht. “De enige functie die we nu hebben, is alles min of meer schoon, georganiseerd en in goede staat achterlaten. Dan zullen we zien welk materiaal we nog hebben.”