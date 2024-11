Belgische veldrijder Lander Loockx krijgt stevig verdict: "Een kleine val, maar met grote gevolgen"

De Jaarmarktcross in Niel is voor Lander Loockx in het ziekenhuis geëindigd. De crosser van TDT-Unibet zal ook een tijdje aan de kant staan.

De voorbije weken was Lander Loockx aan een sterk seizoen in het veld bezig. Zo werd hij achtste in Overijse, zevende in de Koppenbergcross en afgelopen zaterdag nog vijfde in Rucphen. Maandag reed Loockx ook in Niel.

Maar daar liep het mis voor Loockx. Hij was aan het strijden voor een plek in de top tien, maar viel in een van de laatste ronden. "Een kleine val, maar wel een met grote gevolgen…", schrijft Loockx op de sociale media van zijn ploeg.

Lander Loockx enkele weken out

Ik heb mijn vinger flink beschadigd door een ontwrichting (Ik zal de details besparen…) en een gewricht beschadigd. Na de operatie in het ziekenhuis was het verdict dat ik er een paar weken uit ben."

"Wanneer ik weer in het veld zal zijn is voor mij nog een vraagteken, maar het zal hoe dan ook een paar weken duren. Ik hoop jullie allemaal snel weer bij het veldrijden te zien!", besluit Loockx nog.

Het is de vraag of Loockx nog in het veld te zien zal zijn. Hij zou eind november al een punt zetten achter zijn seizoen om zich voor te bereiden op zijn wegseizoen met de Unibet Tietema Rockets.