Grischa Niermann ziet het niet gebeuren bij Visma-Lease a Bike: "Word graag verrast, maar..."

Visma-Lease a Bike verwelkomt in 2025 negen nieuwkomers. Grischa Niermann tempert wel de verwachtingen over de jonge talenten die ploeg komen versterken.

Na het vertrek van Merijn Zeeman bij Visma-Lease a Bike heeft ploegleider Grischa Niermann zijn taak overgenomen als 'Head of Racing'. Hij mag volgend jaar opnieuw heel wat nieuwkomers verwelkomen bij de ploeg.

Met Victor Campenaerts, Simon Yates en Daniel McLay werd er voor ervaring gekozen, Axel Zingle hoopt de ploeg naar een hoger niveau te tillen. Al is het vooral uitkijken naar de vijf jonge nieuwkomers bij de ploeg.

Niermann over jonge nieuwkomers bij Visma-Lease a Bike

Dat zijn Matthew Brennan (19), Jørgen Nordhagen (19), Menno Huising (20), Tijmen Graat (21) en Niklas Behrens (21). De eerste vier reden al voor het opleidingsteam, beloftenwereldkampioen Behrens maakt de overstap van Lidl-Trek.

"Ze zullen voorzichtig worden gebracht", zegt Niermann over de vijf jonge nieuwkomers bij Wieler Revue. "Ik word graag verrast, maar we rekenen er niet op dat een van die vijf even een WorldTour-koers gaat winnen."

Van Nordhagen wordt bijzonder veel verwacht. "Jørgen is veel verder dan Jonas was op die leeftijd, maar ja, een Jonas vind je maar eens in de honderd jaar. Jørgen heeft mooie dingen laten zien, maar of hij een kandidaat is om in de toekomst een grote ronde te winnen is nu echt nog niet te zeggen."