Niels Albert ziet Van Aert en Van der Poel(?) Eli Iserbyt een stevige opdoffer bezorgen

Eli Iserbyt heeft nog maar één keer kunnen winnen dit seizoen. En de tijd dringt stilaan om nog een paar overwinningen op zijn naam te schrijven.

De Exact Cross in Heerderstrand is tot nu toe de enige overwinning van Eli Iserbyt dit seizoen. De Belgische kampioen is wel bijzonder regelmatig, want stond naast zijn zege ook al vier keer op het podium.

Toch is het verschil met het vorige seizoen merkbaar. In deze periode vorig jaar had Iserbyt de eerste drie manches van de Superprestige in Overijse, Ruddervoorde en Niel gewonnen en legde hij er de basis voor zijn eindzege.

"Ik durf nu al zeggen dat Eli zijn seizoen van vorig jaar niet meer zal kunnen evenaren", zegt Niels Albert bij HLN. Vorig jaar won Iserbyt in totaal elf crossen en het eindklassement in de Superprestige en de Wereldbeker.

Bezorgen Van der Poel en Van Aert Iserbyt kater?

"We zijn een maand aan het crossen en het gaat ongeveer nog een maand duren vooraleer Wout van Aert en misschien ook Mathieu van der Poel eraan beginnen. Dan begint deel twee van het crossseizoen, met nieuwe verhoudingen."

Van Aert begint na 19 december aan zijn seizoen en was Iserbyt bijna altijd de baas de voorbije jaren. Aan Van der Poel, als hij komt, is helemaal niets te doen. Voor Iserbyt en co is het dan wachten tot na het WK om opnieuw aan winnen te denken.