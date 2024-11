Thibau Nys ziet nadeel voor zichzelf: "Heb daar meer problemen mee dan de doorsnee crosser"

Thibau Nys maakt steeds meer indruk in het veldrijden en wint nu zelfs met overmacht. Toch blijft hij voorzichtig en wil niet te veel gaan zweven.

Met overwinningen in Overijse, op het EK en in Lokeren is Thibau Nys aan een sterke reeks bezig in het veldrijden. In drie weken tijd won hij drie keer, enkel ploegmaat Lars van der Haar won dit seizoen al evenveel crossen.

Toch blijft Nys voorzichtig en gaat hij niet gaan zweven. Vooral omdat hij blijft merken hoe moeilijk het is om tijdens het seizoen de juiste balans te vinden. Enerzijds fris zijn voor een cross, anderzijds genoeg trainen tijdens de week.

Thibau Nys over zijn twijfels

"Ook al kan ik er steeds beter mee om, nog altijd struggelt mijn lichaam er meer mee dan de doorsnee crosser", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Nys heeft nu twee weken, richting Overijse en het EK, achter de rug, van zo'n twaalf uur trainen.

Dat is niet veel, waardoor hij heel fris aan de start stond en een uur lang diep kon gaan. "Maar dat kan je dus niet blijven doen. Anders zakt je basis weg." Nys heeft vorige week dan ook opnieuw meer getraind.

Dat Nys in vergelijking met vorig jaar geen terugval meer zal kennen en een grote stap vooruit heeft gezet, wil hij nog niet zeggen. "We zijn nog altijd zo vroeg in het seizoen. Het is zo gevaarlijk om dat nu al te zeggen."