Titelverdediger Lindsay De Vylder vindt zich geen topfavoriet in Zesdaagse van Gent: "Dat zijn zij"

Dinsdagavond wordt in Gent de Zesdaagse van Gent op gang getrapt. Titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan op zoek naar een derde eindzege op rij.

De komende zes dagen wordt het opnieuw feest in het Gentse Kuipke met de Zesdaagse van Gent. Kersvers wereldkampioen omnium Lindsay De Vylder komt met zijn vaste partner Robbe Ghys aan de start.

Voor De Vylder was het de afgelopen weken wel druk en werd hij wat geleefd. "Er was heel veel aandacht van de media, familie en vrienden. Met mijn gezin heb ik toch een beetje mijn cocon proberen te vinden", zegt hij bij Sporza.

Dat is wel gelukt en De Vylder heeft ook van zijn wereldtitel genoten. Toch legde zijn trainer er dan ook stevig de pees op om zijn vorm van het WK te behouden. Dat is volgens De Vylder ook goed gelukt. "De afgelopen weken heb ik op de training de bevestiging gehad dat mijn WK-vorm er nog altijd is."

De Vylder noemt topfavorieten voor Zesdaagse

De Vyler jaagt in Gent op zijn derde eindzege op rij, voor Ghys kan het zelf zijn vijfde op rij worden. Toch vindt De Vylder niet dat hij en Ghys de topfavorieten zijn om opnieuw de Zesdaagse van Gent te winnen.

De Vylder kijkt naar het duo Fabio Van den Bossche, die het De Vylder en Ghys de voorbije jaren al moeilijk maakte, en de Fransman Benjamin Thomas. Die laatste is olympisch kampioen en wereldkampioen. "Zij zijn dan ook de topfavorieten."