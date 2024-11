Christoph Roodhooft lovend voor revelatie van Alpecin-Deceuninck, maar: "Het was van moeten"

Een van de constantste renners van dit seizoen in het veld is Niels Vandeputte. Voor de 24-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck was het wel stilaan van moeten.

Eind vorig seizoen boekte Niels Vandeputte in Lille en Oostmalle zijn eerste twee overwinningen bij de profs in het veldrijden. Dit seizoen bevestigde Vandeputte al meteen met een zege in het Franse Brumath. In totaal reed Vandeputte al tien wedstrijden, geen enkele keer viel hij buiten de top vier. Naast zijn zege werd Vandeputte drie keer tweede en twee keer derde. En zo is Vandeputte een van de constantste renners dit seizoen. Roodhooft over Vandeputte Ook ploegmanager Christoph Roodhooft stelt vast dat Vandeputte dit seizoen bijzonder constant is. "Maar Niels zit intussen op een leeftijd (24, nvdr.) dat de echte resultaten er mogen en moeten komen", zegt hij bij WielerFlits. Roodhooft zag al langer potentieel bij Vandeputte door zijn technische kwaliteiten, maar nu heeft hij ook fysiek een stap voorwaarts gezet. En Vandeputte was de voorbije jaren ook al constant, maar dan vanuit de achtergrond. Vandeputte moest altijd lang achtervolgen na een mindere start en werd dan vijfde of zesde. "Nu vertrekt hij goed en vecht hij voor zijn plek tussen één en vier, waardoor de mensen hem leren kennen", stelt Roodhooft nog.