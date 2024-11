Cian Uijtdebroeks weet waarover hij spreekt: dit vindt hij van kersvers bondscoach Serge Pauwels

Met Serge Pauwels hebben de Belgische mannen een nieuwe bondscoach. Cian Uijtdebroeks werkte in het verleden al succesvol samen met Pauwels en is fan.

De voorbije jaren was Serge Pauwels al assistent-bondscoach van Sven Vanthourenhout en bondscoach van de junioren. Daar begeleidde hij onder meer Cian Uijtdebroeks, nu renner bij Visma-Lease a Bike.

"Of ik blij ben met de nieuwe bondscoach? Absoluut!", reageert Cian Uijtdebroeks bij Sporza Daily. "De bondscoach van de nationale ploeg is altijd belangrijk en dan heb je toch liefst iemand die je graag hebt of waar je vertrouwen in hebt."

Uijtdebroeks lovend over Pauwels als coach

Pauwels en Uijtdebroeks werkten al succesvol samen in de Ronde van de Toekomst in 2022. Uijtdebroeks won twee ritten met een aankomst boven en werd ook de eerste Belgische eindwinnaar van de prestigieuze rittenkoers voor beloften.

"Dat was een project dat we al heel lang op voorhand hadden aangepakt samen", weet Uijtdebroeks er nog over. "Serge is dan echt iemand die daar een plan voor maakt en alles rustig uitdoktert. Tijdens de koers blijft hij bovendien met de voetjes op de grond."



"Hij was een echte topcoach om bij me te hebben en dat zal richting andere renners niet anders zijn", stelt Uijtdebroeks nog. Aan Pauwels om de woorden van Uijtdebroeks waar te maken.