Is Zesdaagse van Gent een 'afgesproken boel'? Titelverdediger Robbe Ghys bijt van zich af

De Zesdaagse van Gent is dinsdagavond opnieuw op gang geschoten. Titelverdediger Robbe Ghys ontkent dat de winnaar al vooraf bepaald is.

Met titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, favorieten Fabio Van den Bossche en Benjamin Thomas en underdogs Jules Hesters en Aaron Gate belooft de Zesdaagse van Gent opnieuw spannend te worden.

De Zesdaagse balanceert altijd op de koord van show en topsport, maar de balans helt de laatste jaren wel steeds meer over naar dat laatste. Wie niet in vorm is, doet niet meer mee voor de eindzege in Gent.

"Ik vind dat de sportiviteit voorop komt, maar ergens is het spijtig dat er onderling minder plezier wordt gemaakt", zegt Robbe Ghys bij Sporza. Hij probeert de jongeren mee te geven dat het belangrijk is om plezier en sfeer te maken.

Is Zesdaagse van Gent een 'afgesproken boel'?

Maar op de baan is het wel bittere ernst. Van een 'afgesproken boel' is volgens Ghys dan ook geen sprake. Dat werd vorig jaar wel gezegd na de tweede eindzege op rij van het duo Lindsay De Vylder en Robbe Ghys

"Dat willen we absoluut vermijden. Het publiek dat hier zit, ziet dat ook. Het is heel moeilijk om hier toneel te spelen. Het is echt koers", maakt Ghys duidelijk. Na dag één staan Ghys en De Vylder op kop voor Van den Bossche en Thomas.