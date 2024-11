Bondsvoorzitter onthult welke invloed Van Aert en Evenepoel hadden bij keuze voor Pauwels

Sven Vanthourenhout was de voorbije jaren bijzonder succesvol als bondscoach. Dat onder meer met Remco Evenepoel en Wout van Aert, die onrechtstreeks ook hun invloed hadden.

Met een wereldtitel op de weg in 2023, de wereldtitels tijdrijden in 2023 en 2024 en twee olympische titels in Parijs was Remco Evenepoel de voorbije jaren bijzonder succesvol voor de Belgische ploeg op kampioenschappen.

Wout van Aert wacht nog altijd op die grote titel, maar stond ook vaak op het podium. In 2023 pakte hij zilver op het EK en WK op de weg, dit jaar pakte hij brons op de olympische tijdrit in Parijs. In 2020 en 2021 pakte hij ook zilver op het WK tijdrijden.

Van Aert en Evenepoel blij met Pauwels als bondscoach

Van Aert en Evenepoel zullen ook de komende jaren nog de kopmannen blijven van de Belgische ploeg. Met onder meer De Lie, Van Gils, Van Eetvelt of Widar staan er nog heel wat Belgische toppers klaar.

Met Serge Pauwels werd er als nieuwe bondscoach gekozen om het beleid van Sven Vanthourenhout verder te zetten. "De mening van de toppers zoals Wout van Aert en Remco Evenepoel kennen we al", zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme bij WielerFlits.

"Zij zijn blij dat de visie van Sven nu onder Serge verder wordt uitgewerkt." Kandidaten zoals Philippe Gilbert zouden wellicht een ander beleid willen, wat toppers zoals Van Aert en Evenepoel niet wilden.